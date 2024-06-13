На Харківщині скажений кіт травмував шістьох людей

В одному з сіл Зміївської територіальної громади Харківської області зафіксували випадок сказу у домашнього кота.

Як повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, перед смертю кіт травмував шістьох людей.

“4 червня домашній кіт наніс ушкодження 6 людям – постраждали господарі тварини та сусіди. Постраждалим призначено антирабічне лікування. Кіт загинув внаслідок сказу (діагноз підтверджено лабораторно)”, – йдеться у повідомленні.

З початку року в Харківській області вже зареєстровано 64 випадки сказу тварин в 23 територіальних громадах всіх районів області. В епізоотії серед домашніх тварин провідну роль відіграють коти та собаки (по 26 випадків відповідно). Також зареєстровано 3 випадки захворювання у великої рогатої худоби. Серед диких тварин, яких виявлено в місцях проживання людей, cказ підтверджено у 2 куниць, єнотоподібної собаки та 6 лисиць.