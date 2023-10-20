Кримінал

На Харківщині СБУ затримала любителя “руского міра”, який мав керівну посаду при окупантах

20 Жовтня 2023 10:05
читать на русском →
сбу

Служба безпеки викрила ще одного ворожого пособника, який пішов на добровільну співпрацю з РФ після захоплення частини Харківської області.

Про це повідомляє пресслжуба СБУ.

Фігурантом виявився колишній інженер Куп’янського управління магістральних газопроводів. Під час тимчасової окупації міста він підтримав російських загарбників і погодився очолити створене ворогом місцеве “газорозподільне підприємство”.

На цій “посаді” фігурант примушував своїх підлеглих рити траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів.

Крім того, він підказував командуванню російських військ локації для замаскованого зберігання їхньої бронетехніки та боєприпасів на території району.

Після звільнення Куп’янська чоловік намагався “залягти на дно”, щоб уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Жовтня 2023 11:39

Китай масово продає Росії дрони та стрілецьку зброю
20 Жовтня 2023 11:47

Євросоюз починає узгоджувати деталі 12 пакета санкцій проти РФ
20 Жовтня 2023 11:10

В Дію додали  карту з Пунктами незламності
20 Жовтня 2023 07:50

Окупанти втратили за добу понад сотню бронемашин
20 Жовтня 2023 07:27

Хорватія передала Україні свої гелікоптери Мі-8
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
усі думки