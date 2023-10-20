На Харківщині СБУ затримала любителя “руского міра”, який мав керівну посаду при окупантах

Служба безпеки викрила ще одного ворожого пособника, який пішов на добровільну співпрацю з РФ після захоплення частини Харківської області.

Про це повідомляє пресслжуба СБУ.

Фігурантом виявився колишній інженер Куп’янського управління магістральних газопроводів. Під час тимчасової окупації міста він підтримав російських загарбників і погодився очолити створене ворогом місцеве “газорозподільне підприємство”.

На цій “посаді” фігурант примушував своїх підлеглих рити траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів.

Крім того, він підказував командуванню російських військ локації для замаскованого зберігання їхньої бронетехніки та боєприпасів на території району.

Після звільнення Куп’янська чоловік намагався “залягти на дно”, щоб уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.