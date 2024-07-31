Кримінал

На Харківщині рятувальник приїхав гасити власну домівку після російського обстрілу. Загинула його дружина
31 Липня 2024 16:12
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обстріли
Внаслідок авіаударів по Великому Бурлуку загинула жінка рятувальника / Скриншот з відео

Російські окупаційні війська атакували селище Великий Бурлук Харківської області. Гасити пожежу в будівлі, яка зайнялася внаслідок влучання, приїхав її господар рятувальник.

Внаслідок удару загинула його 37-річна дружина, а 10-річного сина з опіковими травмами шпиталізували, повідомили в ДСНС.

Загиблу внаслідок влучання звали Інна Замєсова, вона працювала диспетчеркою Харківської філії “Газмережі”, повідомила пресслужба філії.

“Інна мала заступити на чергову зміну у перший день серпня. Інна Замєсова та її чоловік обидва працювали у службах екстреного реагування і для багатьох були янголами-охоронцями. Інна координувала виїзди аварійної бригади за викликами мешканців громади, чоловік – працівник ДСНС. Робота обох була націлена на збереження життя і допомогу людям у складних ситуаціях”, – йдеться у повідомленні.


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