На Харківщині росіяни обстріляли рятувальників: один загинув, іншого поранено

Черговий злочин проти рятувальників: під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця на Харківщині

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

“Пожежному-рятувальнику 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайлу Піскуну було 29 років” – йдеться у повідомленні.

В ДСНС зазначають, що його колега – пожежний-рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні.

“Завжди готовий ризикувати власним життям, щоб врятувати інших – таким залишиться у пам’яті колег Михайло. Розділяємо біль втрати і глибоко сумуємо з приводу несправедливої загибелі нашого побратима” – пишуть в ДСНС.