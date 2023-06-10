Суспільство

На Харківщині росіяни обстріляли рятувальників: один загинув, іншого поранено

10 Червня 2023 20:27
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прикордонники, обстріл, Харківщина

Черговий злочин проти рятувальників: під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця на Харківщині

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

“Пожежному-рятувальнику 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайлу Піскуну було 29 років” – йдеться у повідомленні.

В ДСНС зазначають, що його колега – пожежний-рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні.

“Завжди готовий ризикувати власним життям, щоб врятувати інших – таким залишиться у пам’яті колег Михайло. Розділяємо біль втрати і глибоко сумуємо з приводу несправедливої загибелі нашого побратима” – пишуть в ДСНС.


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