Кримінал

На Харківщині російський FPV-дрон атакував цивільне авто: водій у лікарні
15 Березня 2025 11:32
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На Харківщині цивільний чоловік отримав поранення через вибух FPV-дрона / Фото Нацполіція
На Харківщині цивільний чоловік отримав поранення через вибух FPV-дрона / Фото Нацполіція

Вранці 15 березня на Харківщині російський безпілотник атакував автомобіль місцевого мешканця.

За попередніми даними, 65-річний чоловік їхав у бік селища Вільча Чугуївського району. Поблизу населеного пункту Лиман поруч із його авто вибухнув FPV-дрон. Попри отримані поранення, потерпілий зміг самостійно дістатися додому, де його дружина викликала швидку.

Медики госпіталізували чоловіка до лікарні в Харкові з вибуховими травмами.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.


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