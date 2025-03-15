На Харківщині російський FPV-дрон атакував цивільне авто: водій у лікарні

Вранці 15 березня на Харківщині російський безпілотник атакував автомобіль місцевого мешканця.

За попередніми даними, 65-річний чоловік їхав у бік селища Вільча Чугуївського району. Поблизу населеного пункту Лиман поруч із його авто вибухнув FPV-дрон. Попри отримані поранення, потерпілий зміг самостійно дістатися додому, де його дружина викликала швидку.

Медики госпіталізували чоловіка до лікарні в Харкові з вибуховими травмами.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.