На Харківщині російський дрон вбив водія легковика

25 лютого в селищі Білий Колодязь на Харківщині внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув 62-річний чоловік.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
“Ворожий FPV-дрон поцілив у цивільне авто. Вогонь охопив транспортний засіб. Загинув його 62-річний водій. 53-річний пасажир отримав множинні поранення, його госпіталізували до лікарні”, – розповіли у прокуратурі.
За фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини, Чугуївською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування.