Кримінал

На Харківщині російський дрон вбив водія легковика
25 Лютого 2025 18:59
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Знищена російським ударом автівка / Фото: Харківська обласна прокуратура
Знищена російським ударом автівка / Фото: Харківська обласна прокуратура

25 лютого в селищі Білий Колодязь на Харківщині внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув 62-річний чоловік.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“Ворожий FPV-дрон поцілив у цивільне авто. Вогонь охопив транспортний засіб. Загинув його 62-річний водій. 53-річний пасажир отримав множинні поранення, його госпіталізували до лікарні”, – розповіли у прокуратурі.

За фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини, Чугуївською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування. 


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