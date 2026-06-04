На Харківщині родина вистрибувала з вікна палаючої квартири — дитину ловили перехожі

Під час пожежі в багатоповерхівці у місті Слобожанське Харківської області родина вистрибувала з вікна квартири, рятуючись від вогню. Усі троє членів сім’ї вижили та відбулися гострою реакцією на стрес.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

3 червня о 15:25 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в житловому п’ятиповерховому будинку в місті Слобожанське Чугуївського району.

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Загоряння виникло у квартирі на третьому поверсі, де перебувала сім’я з трьох осіб. Через стрімке поширення вогню людям було відрізано шлях до евакуації.

Щоб урятуватися, батьки звернулися по допомогу до перехожих, які перебували під будинком. Люди спіймали хлопчика, після чого батьки також вистрибнули з вікна квартири. Усі троє членів родини врятувалися. За даними рятувальників, вони дістали гостру реакцію на стрес.

На момент прибуття підрозділів ДСНС у квартирі горіли домашні речі та меблі на площі 35 квадратних метрів. О 16:22 пожежу локалізували. Причину виникнення загоряння встановлюють.