На Харківщині ремонтують 300 кілометрів доріг для покращення військової логістики

На Харківщині ремонтують 300 кілометрів прифронтових доріг державного значення для покращення логістики для військових.

Про це розповів начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв.

“Ми відповідаємо за дороги державного значення і зараз працюємо по території всієї області – на найважливіших гуманітарних ланцюжках і військових напрямках. Це прифронтові дороги, рокадні дороги – це ті, що паралельно лінії фронту йдуть, і, звичайно ж, військові переправи. Зараз у роботі близько 300 кілометрів державних доріг, переважно військового направлення”, – сказав посадовець.

За його словами, підрядники виконують аварійні роботи, відтинки доріг визначаються після нарад з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням.

“Ми ці переліки формуємо, вони є таємними, і по ним працюємо. Самодіяльності у виборі напрямку в нас немає ніякої, – запевняє Алексєєв. – Ремонтні роботи потрібні для військової логістики, для евакуації поранених, де час довезення має надвелике значення”.