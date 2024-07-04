Суспільство

На Харківщині ремонтують 300 кілометрів доріг для покращення військової логістики
4 Липня 2024 10:18
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дорога, Харківщина
Ілюстративне фото / Suspilne

На Харківщині ремонтують 300 кілометрів прифронтових доріг державного значення для покращення логістики для військових.

Про це розповів начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв.

“Ми відповідаємо за дороги державного значення і зараз працюємо по території всієї області – на найважливіших гуманітарних ланцюжках і військових напрямках. Це прифронтові дороги, рокадні дороги – це ті, що паралельно лінії фронту йдуть, і, звичайно ж, військові переправи. Зараз у роботі близько 300 кілометрів державних доріг, переважно військового направлення”, – сказав посадовець.

За його словами, підрядники виконують аварійні роботи, відтинки доріг визначаються після нарад з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням.

“Ми ці переліки формуємо, вони є таємними, і по ним працюємо. Самодіяльності у виборі напрямку в нас немає ніякої, – запевняє Алексєєв. – Ремонтні роботи потрібні для військової логістики, для евакуації поранених, де час довезення має надвелике значення”.


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