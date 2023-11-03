Кримінал

На Харківщині п’яний чоловік напав на фельдшера “швидкої”

3 Листопада 2023 13:47
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поліція

26-річного жителя Чугуївського району підозрюють у побитті фельдшера швидкої, який приїхав на виклик до його батька.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.

За даними слідства, напад стався 28 серпня, коли бригада швидкої допомоги приїхала на виклик до пенсіонера про погане самопочуття. У поліції кажуть, що під час огляду чоловіка прийшов 26-річний син господаря та почав заважати медику.

“Вступивши в конфлікт з фельдшером чоловік у стані алкогольного сп’яніння вдарив його кулаком в обличчя. Після цього працівник швидкої втратив рівновагу та впав на підлогу. Підозрюваний продовжував бити фельдшера ногами”, — йдеться у повідомленні.

Підозрюваному загрожує до двох років позбавлення волі.


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