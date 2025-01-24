Харків

На Харківщині посилюють мобілізаційні заходи: що відомо
24 Січня 2025 15:42
читать на русском →
Військовий спілкується з водієм / Фото: УНІАН
Військовий спілкується з водієм / Фото: УНІАН

У Харківському районі планують посилити мобілізаційні заходи із призову громадян на військову службу. З цього приводу у Харківській районній військовій адміністрації пройшла робоча нарада за участю керівників громад, представників РТЦК, ДСНС та правоохоронних органів.

Про це повідомили в Харківській районній військовій адміністрації.

Начальника Харківської РВА Володимир Усов наголосив на необхідності збільшення кількості оповіщених військовозобов’язаних та підвищення ефективності роботи груп оповіщення.

Також керівник району акцентував на проведенні серед населення територіальних громад району роз’яснювальної роботи, спрямованої на підвищення престижності військової служби.

Учасники наради домовилися про конкретні кроки для виконання мобілізаційних завдань.

Нарада щодо посилення мобілізаційних заходів / Фото: Харківська РВА

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Січня 2025 17:09

У Харкові правоохоронці перевіряють причетність працівників ВЛК до схеми ухилення від мобілізації
24 Січня 2025 17:50

Харків атакували російські безпілотники: є влучання
24 Січня 2025 16:53

ВАКС обрав 100 млн грн застави для нардепа, підозрюваного у розкраданні 140 млн грн Укрзалізниці
24 Січня 2025 16:01

В ексмитника зі Львівщини виявили землю, житло та автівки на понад 12 млн гривень
24 Січня 2025 15:42

На Харківщині посилюють мобілізаційні заходи: що відомо
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки