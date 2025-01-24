На Харківщині посилюють мобілізаційні заходи: що відомо

У Харківському районі планують посилити мобілізаційні заходи із призову громадян на військову службу. З цього приводу у Харківській районній військовій адміністрації пройшла робоча нарада за участю керівників громад, представників РТЦК, ДСНС та правоохоронних органів.

Про це повідомили в Харківській районній військовій адміністрації.

Начальника Харківської РВА Володимир Усов наголосив на необхідності збільшення кількості оповіщених військовозобов’язаних та підвищення ефективності роботи груп оповіщення.

Також керівник району акцентував на проведенні серед населення територіальних громад району роз’яснювальної роботи, спрямованої на підвищення престижності військової служби.

Учасники наради домовилися про конкретні кроки для виконання мобілізаційних завдань.