На Харківщині планшет вибухнув в руках у дитини: вона загинула

У Харківській області через вибух планшета загинула 11-річна дівчинка. Гаджет вибухнув у руках дитини.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Трагедія сталась у селі Павлівка Богодухівського району Харківської області 7 серпня о 1:05. За попередніми даними слідства, дитина гралась на планшеті, коли пристрій заряджався. Раптово він вибухнув. Від отриманих травм дитина загинула на місці трагедії.

“За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Богодухівського районного відділу поліції. Попередньо встановлено, що дівчина під час перегляду планшету, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом”, – повідомили у поліції.

Остаточну причину смерті дитини встановить судово-медична експертиза. Триває слідство.