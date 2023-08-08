Суспільство

На Харківщині планшет вибухнув в руках у дитини: вона загинула

8 Серпня 2023 18:21
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Харківщина

У Харківській області через вибух планшета загинула 11-річна дівчинка. Гаджет вибухнув у руках дитини. 

Про це повідомили в поліції Харківської області. 

Трагедія сталась у селі Павлівка Богодухівського району Харківської області 7 серпня о 1:05. За попередніми даними слідства, дитина гралась на планшеті, коли пристрій заряджався. Раптово він вибухнув. Від отриманих травм дитина загинула на місці трагедії. 

“За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Богодухівського районного відділу поліції. Попередньо встановлено, що дівчина під час перегляду планшету, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом”, – повідомили у поліції. 

Остаточну причину смерті дитини встановить судово-медична експертиза. Триває слідство. 


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