Суспільство

На Харківщині підвищуватимуть ефективність мобілізаційних процесів

2 Грудня 2023 11:12
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мобілізація

У Харкові проведено чергове засідання Ради оборони області за участі керівників правоохоронних та силових структур регіону, районних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, серед питань, що були розглянуті – обороноздатність Харківщини, в тому числі і формування кадрового резерву.

Заслухали результати роботи обласного Центру комплектування. Спільно напрацювали конкретні заходи для підвищення ефективності мобілізаційних процесів.

“Ще раз наголошуємо: наближення перемоги над окупантами справа кожного з нас! Закликаємо жителів Харківщини до відповідальності: не порушуйте вимоги законодавства про військовий обов’язок – оновіть свої дані у територіальних центрах комплектування!”- закликав Синєгубов.


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