На Харківщині окупант застрелив трьох цивільних: перехоплення ГУР

На території тимчасово окупованої частини Харківщини російський солдат відкрив стрілянину в під’їзді багатоквартирного будинку. Троє цивільних жителів зазнали смертельних поранень.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Українські розвідники перехопили свідчення чергового воєнного злочину окупаційної армії.

“Він вчора стрілянину відкрив по всьому під’їзду, по всьому під’їзду стрілянину вчора відкрив. Трьох захопив за собою, мирних трьох”, ― доповів безпосередній командир.

Сам злочинець не вижив ― за свідченнями поплічників, загинув від власних куль.