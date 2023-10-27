Суспільство

На Харківщині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми з трьох громад

27 Жовтня 2023 19:24
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діти, евакуація

На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп’янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп’янського району, які перебувають під постійними ворожими обстрілами.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, евакуації підлягають сім’ї з дітьми з населениних пунктів: с. Кіндрашівка, с. Тищенківка, м. Куп’янськ, смт Куп’янськ-Вузловий, смт Ківшарівка, с. Глушківка, с. Колісниківка, с. Курилівка, с. Новоосинове, с. Подоли. Наразі в цих населених пунктах перебуває 275 дітей.

Крім того, згідно рішення Ради оборони дітям буде заборонено в’їжджати у вказані громади.  

Діти можуть бути евакуйовані обов’язково щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном. 

“Усіх евакуйованих ми забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

Закликаємо усіх мешканців цих громад максимально відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей”, – зазначив Синєгубов.


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