        Суспільство

        На Харківщині оголошено штормове попередження на 3-4 серпня

        Віктор Алєксєєв
        3 Серпня 2025 11:05
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        Інфографіка: Харківський регіональний центр з гідрометеорології
        Інфографіка: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

        Рятувальники попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області протягом 3-4 серпня. За даними синоптиків, у найближчу годину 3 серпня, з утриманням вночі 4 серпня, очікуються грози та шквали вітру.

        У Харкові прогнозується гроза та пориви вітру швидкістю 15–20 м/с. В області – грози, місцями шквали з аналогічною силою вітру.

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        У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

        Мешканців просять бути уважними, за можливості уникати перебування на вулиці під час негоди та не залишати автомобілі під деревами.


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