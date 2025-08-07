        Кримінал

        На Харківщині мотоцикл з трьома підлітками потрапив в ДТП, хлопці дістали тяжкі травми

        Федір Олексієв
        7 Серпня 2025 13:09
        Наслідки ДТП / Фото: Національна поліція
        Вночі 6 серпня в Богодухові на Харківщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла та легковика, внаслідок якої тяжко травмувалися троє підлітків.

        За даними поліції, аварія трапилася близько 23:00 на автодорозі поблизу вулиці Мусійчанської. Зіткнулися автомобіль Skoda Octavia та мотоцикл Ducati, на якому перебували троє хлопців віком 13, 14 і 15 років.

        У результаті аварії всі троє неповнолітніх дістали тяжкі травми й були шпиталізовані. Один із постраждалих перебуває у вкрай важкому стані.

        Правоохоронці затримали водійку автомобіля. Її підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.


