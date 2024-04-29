На Харківщині керівник ГО протягом двох років ґвалтував неповнолітнього хлопчика

Керівник громадської організації на Харківщині, яка спеціалізується на спортивному вихованні дітей, протягом 2021-22 років систематично ґвалтував 11-річного вихованця. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Спочатку чоловік увійшов у довіру до малолітнього, побудувавши дружні стосунки. Після цього він почав постійно ґвалтувати хлопця та вчиняти розпусні дії щодо нього.

За даними прокуратури, навесні 2022 року через збройну агресію рф потерпілий разом з родиною переїхав до Львівської області, проте і це не зупинило збочинця. Він приїхав до населеного пункту, знайшов хлопця та продовжив ґвалтувати дитину у безлюдних місцях.

Під час насильства чоловік здійснював відеозйомку, яку зберігав на особистому ноутбуці.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської та Львівської обласних прокуратур суд визнав чоловіка винним у низці злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості. Йому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

До винесення вироку засуджений перебував під вартою.

У судовому засіданні він свою вину не визнав. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.