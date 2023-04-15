Суспільство

На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, якого вбили росіяни

15 Квітня 2023 13:44
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поліція, харків, тіло

Поліція вилучила тіло мешканця Ізюмського району, який загинув внаслідок агресії російської федерації

Муміфіковане тіло 40-річного чоловіка знайшли на території домоволодіння у селі Кам’янка, пише пресслужба поліції.

14 квітня працівники Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області провели ексгумацію. Тіло направили на судово-медичну експертизу з метою встановлення причин смерті.

Слідчі встановили, що чоловік загинув весною 2022 року під час авіаційного бомбардування збройними силами рф.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.


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