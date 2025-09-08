На Харківщині чоловік зґвалтував неповнолітню дівчину на кладовищі

На Харківщині вручено підозру 35-річному чоловіку, який зґвалтував 15-річну дівчину на кладовищі.

Про це повідомили в облпрокуратурі.

“5 вересня 2025 року в одному з населених пунктів Харківського району 15-річна дівчина пішла на кладовище. До неї підійшов чоловік, який назвався охоронцем цвинтаря. Під приводом перевірки документів та особистих речей він змусив дівчину віддати все, що мала при собі. Після цього зловмисник почав “обшукувати” її руками по тілу. Попри прохання потерпілої припинити, чоловік повалив її на землю та силоміць відтягнув у кущі та зґвалтував. Після цього він втік з місця злочину”, — йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що підозрюваний оглянув речі та телефон потерпілої, після чого почав звинувачувати її у “співпраці зі спецслужбами РФ”.

“У його минулому вже є судимості за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та недоторканності. Щоб уникнути викриття, він розбив свій телефон та оселився в орендованій квартирі. Втім, правоохоронці оперативно встановили його місцезнаходження та затримали”, — сказано у повідомленні.

Нині правоохоронці проводять слідчі дії, щоб встановити інші факти зґвалтувань, які міг вчити підозрюваний.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.