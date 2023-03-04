На Харківщині чоловік зарубав знайомого та продовжив кількаденну пиятику

За даними правоохоронців, 2 березня поліція отримала повідомлення про те, що в одному з будинків Краснограда знайшли тіло чоловіка.

Поліцейські, які прибули на виклик, виявили 52-річного власника будинку та тіло вбитого чоловіка. Як з’ясувалося, знайомі разом вживали спиртні напої.

В ході сварки господар житла наніс гостю удари сокирою по голові. Від отриманих поранень потерпілий помер.

Встановлено, що смерть 55-річного чоловіка настала ще 27 лютого. Після скоєння злочину зловмисник декілька днів пиячив, а потім зателефонував до поліції.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.