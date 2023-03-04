На Харківщині чоловік підірвався на розтяжці окупантів

Минулої доби прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області знову потерпали від обстрілів окупантів.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, зруйновані господарчі споруди та гаражі. Також пошкоджений заклад охорони здоров’я. Без постраждалих.

У Вовчанську Чугуївського району ворожим вогнем пошкоджено приватний житловий будинок.

У селі Берестове Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення зазнав 52-річний цивільний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості.

В області залишається високою мінна небезпека. Сьогодні зранку у селі Чайківка Чугуївського району загинув 37-річний цивільний чоловік. Він підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку.

«Вкотре закликаю – утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними і можуть бути заміновані», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.