Харків

На Харківщині чоловік підірвався на розтяжці окупантів

4 Березня 2023 11:10
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харків, обстріли

Минулої доби прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області знову потерпали від обстрілів окупантів.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, зруйновані господарчі споруди та гаражі. Також пошкоджений заклад охорони здоров’я. Без постраждалих.

У Вовчанську Чугуївського району ворожим вогнем пошкоджено приватний житловий будинок. 

У селі Берестове Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення зазнав 52-річний цивільний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості. 

В області залишається високою мінна небезпека. Сьогодні зранку у селі Чайківка Чугуївського району загинув 37-річний цивільний чоловік. Він підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку.

«Вкотре закликаю – утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними і можуть бути заміновані», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.


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