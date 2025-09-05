На Харківщині чоловік напав з ножем на працівника ТЦК

У Харківській області під час перевірки документів чоловік напав з ножем на військового ТЦК та завдав йому поранень. Нападника затримано.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

3 вересня, близько 10:00, у місті Зміїв 41-річний місцевий житель під час перевірки документів агресивно відреагував на вимоги працівника ТЦК, дістав ніж та завдав військовому ножових поранень. Постраждалий дістав множинні різані рани руки.

Після цього нападник намагався втекти, однак правоохоронці його затримали.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок.

Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.