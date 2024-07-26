Кримінал

На Харківщині через російську агресію постраждало 8 людей
26 Липня 2024 09:23
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обстріли
Наслідки обстрілу Харківщини / Фото: Харківська ОВА

Російські війська 25 липня били по Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

  • О 18:24 в с. Кирилівка Чугуївського району унаслідок обстрілу горів дах сільского клубу. Постраждала жінка 48 років. Перед цим, о 13:00 унаслідок обстрілу з РСЗВ постраждала 80-річна жінка. А о 12.05 внаслідок обстрілу горіла 3-х поверхова приватна будівля.
  • Біля 18:05 під обстріл потрапило с. Волохівське того ж району. Горів приватний будинок. Постраждав 43-річний чоловік. Перед цим, о 13.10, унаслідок обстрілу горів приватний будинок.
  • Близько 17:25 відбувся обстрі Куп’янської громади. Снаряд потрапив у землю між двома багатоквартирними будинками. Постраждали жінка 69 років, двоє чоловіків 71 рік та 72 роки.
  • О 10:40 в с. Р.Лозова Харківського району унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 5 приватних будинків, постраждали чоловік 44 роки, жінка 69 років.
  • Біля 10:05 за межами с. Глушківка Куп’янського району через обстріл горіла трава.

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