На Харківщині через російську агресію постраждало 8 людей

Російські війська 25 липня били по Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
- О 18:24 в с. Кирилівка Чугуївського району унаслідок обстрілу горів дах сільского клубу. Постраждала жінка 48 років. Перед цим, о 13:00 унаслідок обстрілу з РСЗВ постраждала 80-річна жінка. А о 12.05 внаслідок обстрілу горіла 3-х поверхова приватна будівля.
- Біля 18:05 під обстріл потрапило с. Волохівське того ж району. Горів приватний будинок. Постраждав 43-річний чоловік. Перед цим, о 13.10, унаслідок обстрілу горів приватний будинок.
- Близько 17:25 відбувся обстрі Куп’янської громади. Снаряд потрапив у землю між двома багатоквартирними будинками. Постраждали жінка 69 років, двоє чоловіків 71 рік та 72 роки.
- О 10:40 в с. Р.Лозова Харківського району унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 5 приватних будинків, постраждали чоловік 44 роки, жінка 69 років.
- Біля 10:05 за межами с. Глушківка Куп’янського району через обстріл горіла трава.