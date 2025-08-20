        Кримінал

        На Харківщині 19-річний юнак підірвався на вибухонебезпечному предметі: йому ампутувало руку

        У Харківській області 19-річний хлопець отримав тяжкі поранення внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі.

        Про це повідомив Центр координації протимінної діяльності.

        Інцидент стався увечері 18 серпня поблизу села Волохівка. Юнак знайшов у полі предмет, який вибухнув у нього в руках.

        “Внаслідок вибуху він отримав тяжкі вибухові травми: травматичну ампутацію правої руки та пошкодження лівої кінцівки. Постраждалого у тяжкому стані доставлено до стабілізаційного пункту”, — сказано в повідомленні.

        У Центрі вкотре закликали громадян не торкатися підозрілих знахідок і одразу повідомляти про них за телефоном гарячої лінії 0800 33 10 40 або на номери 101, 102 чи 112.


