На Харків здійснена ракетна атака, є перебої зі світлом

О 16-00 на Харків здійснена ракетна атака, пролунало декілька вибухів
“Окупанти наносять удари по Харкову! Перебувайте в укриттях”, – повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У деяких районах зникло електропостачання.
Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену.
“Прильоти по об’єктах критичної інфраструктури. Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об’єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро”, – повідомив міський голова Ігор Терехов.
Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова.