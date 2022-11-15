Кримінал

На Харків здійснена ракетна атака, є перебої зі світлом

15 Листопада 2022 16:12
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харків

О 16-00 на Харків здійснена ракетна атака, пролунало декілька вибухів

“Окупанти наносять удари по Харкову! Перебувайте в укриттях”, – повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У деяких районах зникло електропостачання.

Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену.

“Прильоти по об’єктах критичної інфраструктури. Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об’єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро”, – повідомив міський голова Ігор Терехов.

Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова.


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