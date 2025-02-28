Суспільство

На фронті загинув пілот “Птахів Мадяра”, брат активіста Романа Ратушного
28 Лютого 2025 13:03
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Василь Ратушний / Фото: Світлана Поваляєва, Facebook
Василь Ратушний / Фото: Світлана Поваляєва, Facebook

Стало відомо про загибель на війні з РФ військовослужбовця Василя Ратушний, брата загиблого у 2022 році громадського активіста Романа Ратушного.

Про це пише Громадське із посиланням на мати загиблого військового, письменницю Світлану Поваляєву.

Як повідомила мати захисника, загинув Василь 27 лютого під час бойового виїзду від прямого влучання FPV-дрона. Він служив пілотом БпЛА в підрозділі “Птахи Мадяра”.

Молодший брат Василя, Роман, з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист України. Спочатку брав участь у боях під Києвом, а згодом у складі 93-ї бригади “Холодний Яр” звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом. Він служив у розвідці 2-го мотопіхотного батальйону. Роман загинув 9 червня в бою під Ізюмом.

“Ратушний був одним зі студентів, яких силовики побили на Майдані у 2013 році. Згодом він очолив ініціативу “Захистимо Протасів Яр”, що боролася із забудовою зеленої зони столиці – там зводив три багатоповерхівки дніпровський забудовник “Дайтона груп”. Цю компанію пов’язують із колишнім чиновником Дніпра Геннадієм Корбаном”, – йдеться в публікації.

Світлана Поваляєва з синами Романом Ратушним (ліворуч) і Василем Ратушним (праворуч) / Фото: Світлана Поваляєва, Facebook

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