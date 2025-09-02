На фронті загинув командир роти 210-го окремого штурмового полку

Під час виконання бойового завдання на війні з РФ загинув командир 2-ї штурмової роти 1-го батальйону 210-го окремого штурмового полку капітан Артем Свірідов.

Про це повідомив військовий Станислав Грещишин.

Артем Свірідов загинув 28 серпня.

“Артем повернувся до України у лютому 2022-го, щоб захистити людей, яких любив і країну, вірним сином якої був до останнього подиху. Він повертається до рідного Києва на щиті”, — написав Грещишин.

Артем Свірідов закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

“Артем навчався і працював у Німеччині, а у 2022 повернувся до України і приєднався до Збройних Сил. У 2023 він вступив на перший набір нашої програми з менеджменту в охороні здоровʼя. Хотів після війни допомагати українській медицині стати кращою”, — розповіли в Українському центрі охорони здоров’я.

Попередньо відомо, що церемонії прощання та поховання відбудуться у Києві 6 вересня.