На фронті за добу – 155 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 155 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Торецькому та Покровському напрямках.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
- На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська.
- На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам’янка, Западне, Кругляківка та Богуславка.
- На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався просунутися вперед у районах Балки Журавки, Ямполівки, Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Зеленої Долини.
- На Сіверському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі населеного пункту Білогорівка та в напрямку Верхньокам’янського.
- На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Предтечиного та Курдюмівки.
- Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 25 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки.
- На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 14 атак загарбників у районах Олексіївки, Привільного та Костянтинополя, а також у бік Веселого та Розливу.
- На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Новосілка та Новопіль.
- На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Лисівка та Андріївка.
- На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки в районах населених пунктів Степове та Лобкове.На Придніпровському напрямку наші захисники успішно зупинили одну ворожу атаку.
- У Курській області минулої доби українські воїни відбили 18 атак загарбників, також ворог завдав 30 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 42 КАБ, та здійснив 301 обстріл, дев’ять з яких – із РСЗВ.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1560 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 20 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну РСЗВ, три засоби ППО, 149 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 107 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.