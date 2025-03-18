На фронті за добу – 155 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 155 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Торецькому та Покровському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам’янка, Западне, Кругляківка та Богуславка.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався просунутися вперед у районах Балки Журавки, Ямполівки, Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі населеного пункту Білогорівка та в напрямку Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Предтечиного та Курдюмівки.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 25 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 14 атак загарбників у районах Олексіївки, Привільного та Костянтинополя, а також у бік Веселого та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Новосілка та Новопіль.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Лисівка та Андріївка.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки в районах населених пунктів Степове та Лобкове.На Придніпровському напрямку наші захисники успішно зупинили одну ворожу атаку.

У Курській області минулої доби українські воїни відбили 18 атак загарбників, також ворог завдав 30 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 42 КАБ, та здійснив 301 обстріл, дев’ять з яких – із РСЗВ.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1560 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 20 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну РСЗВ, три засоби ППО, 149 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 107 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.