На фронті відбулося 92 боєзіткнення, на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 40 штурмів

На фронті впродовж доби відбулося 92 бойових зіткнення. Ворог активно штурмує Авдіївку і намагається захопити низку інших населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом ворог завдав 51 ракетний та 80 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 11 ударних БпЛА.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку захисники відбили 3 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області й Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак окупантів неподалік Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Невельського та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 22 атаки.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах боєприпасів противника.