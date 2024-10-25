Суспільство

На фронті кількість боєзіткнень зросла до 125, – Генштаб
25 Жовтня 2024 17:46
читать на русском →
війна
Артилерія 24 ОМБр / Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 125. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 16:00.

  • На Харківському напрямку сьогодні відбулося два бойових зіткнення. Наші війська відбивають атаки росіян у районі Вовчанська.
  • Дві штурмові дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Голубівки на Куп’янському напрямку. Точиться бій в районі Вишневого. 
  • На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Тернів та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 19 боєзіткнень, з яких чотири тривають досі.
  • На Сіверському напрямку  окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка та Виїмка, на цей час відбулось три бойових зіткнення.
  • Тривають бої в районі Часового Яру Краматорському напрямку, де противник намагається просуватись на позиції українських захисників.
  • На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації атакував позиції наших військ, бої тривають в районі Торецька. Авіація противника завдала ударів по Торецьку, Дружбі, Троїцькому та Катеринівці, скинувши п’ять КАБів.  
  • Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Селидове, Красний Яр, Крутий Яр, Лисівка та Миролюбівка точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 35 спроб штурму українських позицій.
  • На Курахівському напрямку триває п’ять боєзіткнень в районах Гостре, Катеринівка та Новодмитрівка. Двадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками.
  • На Времівському напрямку було відбито десять штурмових дій противника в районах Богоявленки та Новоукраїнки,  сім ворожих штурмів продовжуються.
  • На Оріхівському напрямку загарбники активно застосовують авіацію по районх населених пунктів Новоандріївка, Новоданилівка та Мала Токмачка, за сьогодні скинули 13 КАБів.
  • На Придніпровському напрямку окупанти один раз намагалися витіснити наші підрозділи з займаних позицій, отримали жорстку відсіч.

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
25 Жовтня 2024 20:15

Шість керівників обласних та спеціалізованих прокуратур написали заяви про звільнення
25 Жовтня 2024 18:35

Видатки бюджету на оборону склали 1,3 трлн грн
25 Жовтня 2024 15:25

Правоохоронці затримали майже 20 адміністраторів Telegram-каналів про вручення повісток
25 Жовтня 2024 15:10

Зеленський відхилив візит Гутерріша до України через його участь у саміті БРІКС, – AFP 
25 Жовтня 2024 14:31

Сирський заперечив заяву Путіна про оточення українських військ в Курській області
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки