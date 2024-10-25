На фронті кількість боєзіткнень зросла до 125, – Генштаб

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 125. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 16:00.