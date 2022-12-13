Економіка

На “енергетичному Рамштайні” у Парижі зібрано про близько $1 млрд допомоги Україні

13 Грудня 2022 16:22
32
допомога, енергетика

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що результатом конференції у Франції стало оголошення державами-партнерами України про надання допомоги Україні у проходженні зимового періоду у розмірі близько $1 млрд.

“Наш результат конференції близько $500 млн грантових коштів, абсолютно нових коштів, про які домовилися на цій конференції, і ще близько $500 млн у товарах, послугах та додаткових кредитах для додаткової підтримки підприємств державного сектору економіки”, – сказав Шмигаль на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною у Парижі.

Прем’єр повідомив, що більшу частину допомоги Україна отримає вже найближчим часом, ще частину – до кінця 2022 року.

Шмигаль подякував усім міжнародним партнерам за оголошені внески на допомогу Україні у проходженні зимового періоду.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Грудня 2022 19:52
13

США таки планують надати “Patriot” Україні
13 Грудня 2022 19:33
20

“Слуги народу” за допомогою ОПЗЖ і групи “за майбах” ухвалили законопроект про реформу містобудування
13 Грудня 2022 19:13
22

В Харківській області закривається рух для важкого автотранспорту на деяких ділянках
13 Грудня 2022 18:35
47

Генштаб підтвердив знищення пункту дислокації орків в Кадієвці – вбито 60 окупантів
13 Грудня 2022 18:11
40

Рада остаточно ухвалила Закон “Про медіа”
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
Юрій ЛУЦЕНКО

Тварин війни
Александр КИРШ

Американские 600 это украинская 1000, а хитрая тварь это тоже тварь
Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
усі думки