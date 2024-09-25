На Донецькому напрямку ЗСУ уразили російську військову колону (відео)

Сили оборони України вразили російську військову колону у Донецькій області.
Відео ураження опублікували на каналі 14-го окремого полку БпАК СБС ЗСУ.
“Ціла колона ворога зупинилася край дороги. Невідомо, що спричинило зупинку: командир вийшов покурити чи щось зламалося. Але факт такий, що купа вантажівок зосередилася в одній точці.
Наші пілоти вирішили нагадати ворогу основи військової логістики: колони не можна зупиняти на півдороги, а ще краще — розосереджувати техніку. Замість двійки в щоденнику рашист отримав вогневий шквал”, – йдеться у дописі.
Навчаємо росіян основам військової логістики на Донецькому напрямку – безкоштовно та з вогником 🔥🔥🔥 https://t.co/LiSo81WmGV— 14th UAS Regiment (@14reg_army) September 25, 2024