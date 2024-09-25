Суспільство

На Донецькому напрямку ЗСУ уразили російську військову колону (відео)
25 Вересня 2024 18:42
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Сили оборони України вразили російську військову колону у Донецькій області.

Відео ураження опублікували на каналі 14-го окремого полку БпАК СБС ЗСУ.

“Ціла колона ворога зупинилася край дороги. Невідомо, що спричинило зупинку: командир вийшов покурити чи щось зламалося. Але факт такий, що купа вантажівок зосередилася в одній точці.

Наші пілоти вирішили нагадати ворогу основи військової логістики: колони не можна зупиняти на півдороги, а ще краще — розосереджувати техніку. Замість двійки в щоденнику рашист отримав вогневий шквал”, – йдеться у дописі.


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