Кримінал

На Донеччині викрили двох агентів РФ, які передавали координати військових об’єктів
4 Березня 2025 10:09
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Служба безпеки затримала двох російських агентів, які коригували російські удари по Слов’янську та Краматорську.

Як розповіли в СБУ, головною метою ворога було виявлення пунктів базування та логістичних центрів Сил оборони на східному фронті. Для цього російські спецслужби дистанційно завербували двох місцевих мешканців.

Затримані російські агенти / Фото: СБУ

Один із затриманих – 47-річний житель Слов’янська, якого завербували після того, як він публікував проросійські коментарі в соцмережах. Він збирав дані про місця дислокації українських військових, блокпости, склади боєприпасів і ремонтні станції техніки. Отриману інформацію передавав бойовику окупаційних угруповань через “Однокласники”.

Інший зрадник – 37-річний працівник заводу в Краматорську, якого завербувало ФСБ через Telegram. Він фотографував українські позиції та відзначав їх на Google-картах. Чоловіка затримали, коли він готував черговий звіт із координатами для росіян.

Обом затриманим повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


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