        Політика

        На Добропільському напрямку в полон взято 69 російських військових – “Азов”

        Віктор Алєксєєв
        13 Вересня 2025 11:59
        Скріншот відео
        Скріншот відео

        Підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» повідомили про взяття в полон групи російських військових на Добропільському напрямку.

        За даними «Азову», російське командування направило окупантів в наступ у найбільш гарячу точку Донеччини, проте атака провалилася, а ситуацію стабілізували сили оборони. Полонених взяли воїни 4-ї бригади оперативного призначення НГУ «Рубіж» та 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

        За місяць активних боїв на Добропільському напрямку, де 1-й корпус «Азов» разом із суміжними підрозділами тримають смугу оборони, в полон потрапило 69 російських військових. У «Азові» нагадали, що для громадян Росії, які прийшли в Україну зі зброєю, здатися – єдиний шанс вижити.


