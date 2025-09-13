На Добропільському напрямку в полон взято 69 російських військових – “Азов”

Підрозділи 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» повідомили про взяття в полон групи російських військових на Добропільському напрямку.

За даними «Азову», російське командування направило окупантів в наступ у найбільш гарячу точку Донеччини, проте атака провалилася, а ситуацію стабілізували сили оборони. Полонених взяли воїни 4-ї бригади оперативного призначення НГУ «Рубіж» та 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

Реклама

Реклама

За місяць активних боїв на Добропільському напрямку, де 1-й корпус «Азов» разом із суміжними підрозділами тримають смугу оборони, в полон потрапило 69 російських військових. У «Азові» нагадали, що для громадян Росії, які прийшли в Україну зі зброєю, здатися – єдиний шанс вижити.