Суспільство

На Дніпропетровщині застрелили чоловіка

8 Вересня 2023 21:20
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поліція, дніпро

У місті Камянське Дніпропетровської області 8 вересня 30-річний чоловік застрелив людину, наразі правоохоронці проводять в області спецоперацію, щоб знайти зловмисника.

Про це повідомляє Кам’янське районне управління поліції.

“8 вересня близько 13-ї години у м. Кам’янське 30-річний зловмисник спричинив смертельне вогнепальне поранення чоловіку. Встановлено, що після інциденту нападник зник на автомобілі “Subaru Forester” сірого кольору.

Для виявлення автомобіля та затримання причетного до стрілянини на території Дніпропетровської області введено поліцейську операцію, орієнтовані усі наряди поліції. Поліція просить з порозумінням поставитись до проведених заходів”.

Поліцейські повідомляють, що внаслідок вогнепального поранення загинув 29-річний потерпілий.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство).


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