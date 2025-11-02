На Дніпропетровщині загинув чоловік, поранені четверо людей, серед них дитина

Павлоград та громади Нікопольщини зазнали ударів російських БпЛА та артилерії. Про це повідомили у ДСНС та голова ОВА Владислав Гайваненко. Пошкоджені будинки, підприємство та спортивна школа.

Внаслідок ударів по Павлограду сталася пожежа на підприємстві / Фото ДСНС

У Павлограді російські безпілотники влучили по місту. Загинув 55-річний чоловік. Поранення отримали троє людей, серед них 8-річна дівчинка, 71-річний чоловік та 39-річна жінка. За даними ДСНС та голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, у місті виникли пожежі, пошкоджені багатоквартирний будинок, приватне підприємство, автомобілі та металевий навіс.

Також під ударами були громади Нікопольщини. російські війська застосували FPV-дрони та артилерію по райцентру, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах. Поранено 75-річного чоловіка, його госпіталізували. Пошкоджені спортивна школа, приватні будинки, гаражі, господарська споруда, кілька авто та лінія електропередач.

За даними Повітряного командування, протягом дня сили ППО збили над областю шість безпілотників.