На Дніпропетровщині введуть графіки відключень

Внаслідок масованої атаки на Дніпропетровщині будуть введені графіки відключень.

Про це в Телеграмі повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Від самого ранку в області лунали вибухи. Ворог атакував масовано. Пошкоджені енергетичні об’єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Від вибухової хвилі побиті вікна в будинках. Є перебої зі світлом та водопостачанням. Будуть введені графіки відключень”, – йдеться в дописі.

Інформація ще уточнюється.

Також у четвер увечері росіяни ще раз обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Ніхто не постраждав.