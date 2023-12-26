На Дніпропетровщині в аварії зіткнулися 6 автівок

У Дніпровському районі сталася масштабна ДТП: зіткнулися вантажівка та ще п’ять машин.

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Аварія сталася за межами селища Василівка Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району.

На місці рятувальники встановили, що зіткнулися шість транспортних засобів, один з яких — вантажний. У дорожньо-транспортній пригоді зазнали травм 6 людей, з яких трьох шпиталізували працівники екстреної медичної допомоги.

Надзвичайники запобігли виникненню пожежі на місці, обставини події встановлюють працівники поліції.