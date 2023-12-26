Кримінал

На Дніпропетровщині в аварії зіткнулися 6 автівок

26 Грудня 2023 13:35
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дтп

У Дніпровському районі сталася масштабна ДТП: зіткнулися вантажівка та ще п’ять машин.

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Аварія сталася за межами селища Василівка Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району.

На місці рятувальники встановили, що зіткнулися шість транспортних засобів, один з яких — вантажний. У дорожньо-транспортній пригоді зазнали травм 6 людей, з яких трьох шпиталізували працівники екстреної медичної допомоги.

Надзвичайники запобігли виникненню пожежі на місці, обставини події встановлюють працівники поліції.


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