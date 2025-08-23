На Дніпропетровщині росіяни атакували пасажирський автобус: одна людина загинула

Сьогодні вранці ворог атакував FPV-дроном пасажирський мікроавтобус, який здійснював перевезення працівників. Атака відбулася поблизу одного із сіл Великомихайлівської громади. Через ворожий удар одна людина загинула на місці, ще п’ятеро пасажирів були поранені, повідомили в Нацполіції.

Травмованих доставили до медичного закладу.

Також сьогодні вранці ворог поцілив КАБами по Маломихайлівській громаді. Поранення отримали дві людини – 86-річна жінка та 10-річна дівчинка. Впродовж доби окупанти завдавали ударів дронами-камікадзе та БпЛА по Межівській, Покровській та Шахтарській громаді. Пошкоджень зазнали приватні будинки, легкові автомобілі, будинок культури, гімназія, дитячий садок, магазини, гараж.

У місті Марганець Нікопольського району внаслідок ворожої атаки пошкоджено адміністративну будівлю, понад 10 приватних та 6 багатоповерхових будинків, господарчі споруди, легкові автомобілі. По Марганецькій громаді та місту Нікополь ворог поцілив артилерією – руйнувань зазнали приватні будинки, гараж.

У Павлограді після ворожої атаки безпілотниками сталася пожежа.