Кримінал

На Дніпропетровщині ліквідували злочинну організацію наркоторгівців “Біле братерство”
7 Березня 2025 11:29
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На Дніпропетровщині правоохоронці знешкодили злочинну організацію наркоторгівців “Біле братерство”, які збували до 35 000 доз психотропів на місяць.

Про це повідомляє Національна поліція України.

“Лідери злочинної організації встановили так звану монополію на збут психотропів в містах Нікополь та Покров. Наркобізнес приносив їм понад 12 мільйонів гривень щомісяця”, – йдеться у повідомленні.

Під час спецоперації затримано 10 осіб, ще 16 отримали підозри. Також проведено 58 обшуків, під час яких вилучено наркотичні засоби, зброю, гроші та транспортні засоби.

На Дніпропетровщині викрито учасників злочинної організації “Біле братство” / Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці кваліфікують дії учасників організації за кількома статтями Кримінального кодексу України, серед яких “створення та керівництво злочинною організацією” та “незаконне зберігання і збут наркотичних засобів”.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних.


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