Кримінал

На Дніпропетровщині лікарі продавали ухилянтам фіктивну інвалідність за 500 доларів
29 Січня 2025 12:00
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На Дніпропетровщині затримали лікарів за підозрою у сприянні незаконному переправленні ухилянтів за кордон / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
На Дніпропетровщині затримали лікарів за підозрою у сприянні незаконному переправленні ухилянтів за кордон / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпропетровській області сімейна лікарка одного з медзакладів разом із лікарем-неврологом та спільником організували схему допомоги чоловікам, які хотіли уникнути мобілізації.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними слідства, лікарі вимагали та отримали 500 доларів США за підроблений висновок МРТ із фіктивним діагнозом. На його підставі пацієнт мав отримати офіційний висновок лікарської комісії про непридатність до військової служби через інвалідність.

Також ділки оформлювали фіктивне перебування “пацієнта” на стаціонарному лікуванні, начебто він пройшов усі необхідні обстеження, лікування та реабілітацію.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено документацію, чорнові записи, гроші, комп’ютерну техніку та автомобілі.

Повідомлено про підозру двом медикам та їхньому спільнику за фактами сприяння у незаконному переправленні осіб через держкордон України, отримання неправомірної вигоди та зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Затримання лікарів, які видавали фіктивні довідки / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

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