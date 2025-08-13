На Дніпропетровщині двоє чоловіків викрали фермера та вимагали $70 тисяч викупу

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у викраденні місцевого фермера з метою отримання викупу.

Про затримання повідомили Національна поліція та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 24 липня голова фермерського господарства в селищі Губиниха отримав дзвінок від невідомих і погодився на зустріч. На місці на 51-річного чоловіка одягнули кайданки та на його автомобілі Volkswagen вивезли до Донецької області.

Викрадачі вимагали у сина фермера переказати 70 тисяч доларів на криптогаманець. Після отримання коштів вони відпустили жертву та зникли. Потерпілий одразу звернувся до поліції, і розпочався розшук нападників.

Зловмисниками виявилися 23-річний колишній військовослужбовець та 24-річний чинний військовий. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, стартові пакети, одяг, частину грошей і автомобіль, куплений за кошти потерпілого.

Чоловікам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.