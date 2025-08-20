На Дніпропетровщині чоловік шпигував за ТЦК та поширював інформацію у соцмережах

У Дніпропетровській області чоловік здійснював приховану фото- і відеозйомку співробітників районних ТЦК та СП під час виконання ними службових обов’язків на території Павлоградського району області.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Реклама

Реклама

Зібраний матеріал чоловік поширював у Telegram-каналах, що давало можливість ідентифікації військових на місцевості.

“Під час обшуків за місцем мешкання підозрюваного вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності”, — розповіли в прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 КК України.