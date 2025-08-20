        Кримінал

        На Дніпропетровщині чоловік шпигував за ТЦК та поширював інформацію у соцмережах

        Галина Шподарева
        20 Серпня 2025 17:54
        Затриманий за несанкціоноване поширення інформації / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
        У Дніпропетровській області чоловік здійснював приховану фото- і відеозйомку співробітників районних ТЦК та СП під час виконання ними службових обов’язків на території Павлоградського району області.

        Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

        Зібраний матеріал чоловік поширював у Telegram-каналах, що давало можливість ідентифікації військових на місцевості. 

        “Під час обшуків за місцем мешкання підозрюваного вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності”, — розповіли в прокуратурі.  

        Чоловіку повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 КК України.


