На Дніпропетровщині автобус влетів у дерево, постраждало понад 10 людей

Вранці 6 лютого на Дніпропетровщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, що перевозив працівників підприємства. Внаслідок аварії постраждали 14 осіб.

За даними ДСНС області, повідомлення про ДТП надійшло о 7:00. Інцидент стався на трасі Н-23 поблизу села Олексіївка Нікопольського району.

За попередньою інформацією, водій автобуса “ПАЗ 4234” не впорався з керуванням і врізався в дерево. У результаті травм зазнали 13 пасажирів і сам водій.

Рятувальники, які прибули на місце події, деблокували водія з понівеченого автобуса та передали медикам. Для ліквідації наслідків аварії залучили шістьох співробітників ДСНС і дві одиниці техніки.