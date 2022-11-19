Харків

На деокупованій Харківщині запрацювала «Укрпошта»

19 Листопада 2022 15:21
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укрпошта, харків

На Харківщині відновлюють видачу пенсій у звільнених від російської окупації районах.

У громадах працюють стаціонарні та мобільні відділення. Одне поштове відділення може обслуговувати до 6 населених пунктів, а одне пересувне відділення – до 14, розповів директор Харківської дирекції АТ «Укрпошта» Юрій Савченко.

«Плануємо з наступного тижня запустити стаціонарне відділення “Укрпошти” у Вовчанську. У такий спосіб зможемо видати пенсії маломобільним групам населення, адже з’явиться листоноша, що безпосередньо рознесе пенсії за адресами», – сказав Юрій Савченко.

У деякі громади ще не можна проїхати у зв’язку з безпековою ситуацією.

«За Вовчанськ на північно-східний напрямок є дорога, куди ми ще не маємо доступу. Також не дозволяють проїзд до Дворічанської громади. Проте нам дають допуск до Куп’янської громади, яка розташовується на східному березі. Плануємо продовжити до 30 листопада виплатний період, адже необхідно видати пенсію громадянам, які її не отримували кілька місяців», – прокоментував директор Харківської дирекції АТ «Укрпошта».

Загалом на обліку в Харківській області перебуває майже 730 тисяч отримувачів пенсійних виплат, з них на деокупованих територіях – 166 тисяч осіб.

«Відновили роботу сервісні центри Пенсійного фонду України у звільнених Балаклії, Ізюмі, Барвінковому Ізюмського району, Шевченковому, Куп’янську, Великому Бурлуці Куп’янського району, у Вовчанську Чугуївського району, у Дергачах Харківського району», – повідомив начальник головного управління Пенсійного фонду в Харківській області Віктор Ачкасов.

Тимчасово на території Харківської області не працюють сервісні центри в селищі Борова Ізюмського району та в селищі Дворічна Куп’янського району.


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