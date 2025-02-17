На Чорнобильській АЕС виявили нові осередки тління після удару російського дрона

На Чорнобильській атомній станції тривають роботи з ліквідації наслідків удару безпілотника. Рятувальники виявили три нові осередки тління.

Про це повідомило Державне агентство з управління зоною відчуження.

Наразі на місці працюють дві групи верхолазів по чотири особи, ще одна команда готується до часткового розкриття конструкцій укриття для ліквідації осередків тління.

У гасінні задіяні 91 рятувальник ДСНС і 18 одиниць техніки. За даними фахівців, підвищення радіаційного фону на території ЧАЕС не зафіксовано, виходу радіоактивних речовин за встановлені межі немає.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російського удару по Чорнобильській АЕС / Фото: ДСНС

ДСНС також оприлюднила нові фото та відео з місця подій.

“За допомогою БпЛА з тепловізором постійно моніториться ситуація та стан повітря. Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Ситуація повністю контрольована”, – зазначили рятувальники.