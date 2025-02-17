На Чорнобильській АЕС виявили нові осередки тління після удару російського дрона

На Чорнобильській атомній станції тривають роботи з ліквідації наслідків удару безпілотника. Рятувальники виявили три нові осередки тління.
Про це повідомило Державне агентство з управління зоною відчуження.
Наразі на місці працюють дві групи верхолазів по чотири особи, ще одна команда готується до часткового розкриття конструкцій укриття для ліквідації осередків тління.
У гасінні задіяні 91 рятувальник ДСНС і 18 одиниць техніки. За даними фахівців, підвищення радіаційного фону на території ЧАЕС не зафіксовано, виходу радіоактивних речовин за встановлені межі немає.
ДСНС також оприлюднила нові фото та відео з місця подій.
“За допомогою БпЛА з тепловізором постійно моніториться ситуація та стан повітря. Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Ситуація повністю контрольована”, – зазначили рятувальники.