Суспільство

На Чорнобильській АЕС виявили нові осередки тління після удару російського дрона
17 Лютого 2025 13:25
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На Чорнобильській атомній станції тривають роботи з ліквідації наслідків удару безпілотника. Рятувальники виявили три нові осередки тління.

Про це повідомило Державне агентство з управління зоною відчуження.

Наразі на місці працюють дві групи верхолазів по чотири особи, ще одна команда готується до часткового розкриття конструкцій укриття для ліквідації осередків тління. 

У гасінні задіяні 91 рятувальник ДСНС і 18 одиниць техніки. За даними фахівців, підвищення радіаційного фону на території ЧАЕС не зафіксовано, виходу радіоактивних речовин за встановлені межі немає.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російського удару по Чорнобильській АЕС / Фото: ДСНС

ДСНС також оприлюднила нові фото та відео з місця подій.

“За допомогою БпЛА з тепловізором постійно моніториться ситуація та стан повітря. Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Ситуація повністю контрольована”, – зазначили рятувальники.


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