У Чернігові росіяни скинули пропагандистські листівки у вигляді грошей

Вранці 6 вересня в одному з мікрорайонів Чернігова виявили листівки, стилізовані під 100-гривневі купюри. У них містилися заклики передавати координати та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ нібито в обмін на гроші. Про це повідомила поліція Чернігівської області.

За даними правоохоронців, агітаційні матеріали були скинуті з безпілотника. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт і зареєструвала матеріали. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Реклама

Реклама

Поліція наголошує: поширення інформації про місця розташування чи пересування українських військових є кримінальним злочином. Громадян закликають знищувати ворожі листівки та повідомляти про подібні випадки правоохоронцям.