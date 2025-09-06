        Кримінал

        У Чернігові росіяни скинули пропагандистські листівки у вигляді грошей

        Віктор Алєксєєв
        6 Вересня 2025 12:27
        читать на русском →
        Листівки у вигляді 100-гривневих купюр, які РФ скинула з безпілотника / Фото із соцмереж
        Листівки у вигляді 100-гривневих купюр, які РФ скинула з безпілотника / Фото із соцмереж

        Вранці 6 вересня в одному з мікрорайонів Чернігова виявили листівки, стилізовані під 100-гривневі купюри. У них містилися заклики передавати координати та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ нібито в обмін на гроші. Про це повідомила поліція Чернігівської області.

        За даними правоохоронців, агітаційні матеріали були скинуті з безпілотника. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт і зареєструвала матеріали. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації.

        Реклама
        Реклама

        Поліція наголошує: поширення інформації про місця розташування чи пересування українських військових є кримінальним злочином. Громадян закликають знищувати ворожі листівки та повідомляти про подібні випадки правоохоронцям.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини