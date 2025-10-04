        Суспільство

        На Чернігівщині обстрілами пошкоджено кілька енергооб’єктів: діють аварійні та погодинні відключення

        Галина Шподарева
        4 Жовтня 2025 09:24
        Рятувальники на місці обстрілу в Чернігові / Фото: ДСНС
        Рятувальники на місці обстрілу в Чернігові / Фото: ДСНС

        Уночі 4 жовтня російські окупанти масовано вдарили по Чернігівській області безпілотниками. Пошкоджено одразу кілька важливих об’єктів електропостачання. Аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів.

        Про це повідомили в АТ “Чернігівобленерго”.

        Наразі рятувальники ліквідовують наслідки удару по об’єкту інфраструктури у Чернігові. Енергетики розпочали відновлювальні роботи. Водночас в області продовжує діяти графік погодинних відключень електроенергії — за схемою “три через три”, тобто світло подається на три години, після чого вимикається ще на три.

        “Робимо все можливе, щоб додаткових відключень, попри ситуацію, не було. Щобільше — сподіваємось, що не в пікові години відключення будуть навіть полегшені”, — йдеться в повідомленні.  

        Також під ранок росіяни атакували центр Новгород-Сіверського на Чернігівщині. Як повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, внаслідок удару відбулось загоряння нежилого будинку, пошкоджено прилеглі будинки. Триває ліквідація наслідків. Попередньо, без травмованих.

        Наслідки обстрілу Новгород-Сіверського на Чернігівщині / Фото: Олександр Селіверстов

