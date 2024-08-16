Кримінал

На Черкащині СБУ викрила клірика УПЦ МП, який виправдовував російську агресію
16 Серпня 2024 20:27
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сбу, церква
На Чекращині оголосили підозру священнику УПЦ МП / Фото: Прокуратура Черкаської області

На Черкащині настоятеля храму Української православної церкви Московського патріархату підозрюють у виправдовуванні воєнних злочинів РФ.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, він поширював відео серед населення своєї громади із закликами не брати участь у спротиві та виїжджати за межі України.

Водночас фігурант через месенджери поширював відеоматеріали, у яких виправдовував воєнні злочини РФ і прагнув дискредитувати українське військово-політичне керівництво.

Наголошується, що експертиза підтвердила злочинні дії клірика.

“На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)”, – резюмують у СБУ.

Фігуранту загрожує до 8 років за гратами із конфіскацією майна.


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