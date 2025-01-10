На Черкащині 25-річна жінка викинула новонароджену дитину у смітник: розпочато розслідування

8 січня у селі Білоусівка Черкаської області місцевий житель знайшов на смітнику пакет із немовлям.

Як повідомили правоохоронці, тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом події.

У результаті оперативних дій було встановлено, що матір’ю новонародженої дівчинки є 25-річна жінка. Вона народила дитину самостійно та поклала її у пакет, після чого залишила біля сміттєвого бака поблизу магазину.

У межах розслідування за ст. 117 Кримінального кодексу України призначено низку експертиз. Під процесуальним керівництвом Золотоніської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру. Досудове розслідування триває.