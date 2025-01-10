Кримінал

На Черкащині 25-річна жінка викинула новонароджену дитину у смітник: розпочато розслідування
10 Січня 2025 10:38
читать на русском →
Сміттєвий бак, у який викинули немовля / Фото: Суспільне
Сміттєвий бак, у який викинули немовля / Фото: Суспільне

8 січня у селі Білоусівка Черкаської області місцевий житель знайшов на смітнику пакет із немовлям.

Як повідомили правоохоронці, тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом події.

У результаті оперативних дій було встановлено, що матір’ю новонародженої дівчинки є 25-річна жінка. Вона народила дитину самостійно та поклала її у пакет, після чого залишила біля сміттєвого бака поблизу магазину.

У межах розслідування за ст. 117 Кримінального кодексу України призначено низку експертиз. Під процесуальним керівництвом Золотоніської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру. Досудове розслідування триває.

Поліція під час слідства на місці злочину / Фото: Нацполіція

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Січня 2025 07:00

Трамп заявив, що Путін хоче зустрітися з ним і сторони ведуть підготовку до такої зустрічі
10 Січня 2025 09:22

Росіяни атакували Україну 72-ма безпілотниками: постраждала Чернігівщина та Київщина
10 Січня 2025 09:07

Нацполіція проводить масштабну операцію з викриття каналів переправлення чоловіків за кордон
10 Січня 2025 08:34

Умєров підбив підсумки 25-го засідання у форматі “Рамштайн”
10 Січня 2025 07:12

Під Санкт-Петербургом прогриміли вибухи та виникла пожежа
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки